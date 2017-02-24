2017 02 24 09:22:59

У дитячому садку № 43 у Полтаві до кінця тижня повністю замінять вікна

У закладах освіти Полтави тривають ремонтні роботи по заміні віконних блоків, в рамках виконання заходів з енергозбереження. 23 лютого міський голова Олександр Мамай з робочим візитом відвідав дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 «Дзвіночок», аби особисто переконатися у якості виконання цих робіт. Про це повідомили в Полтавській міській раді.

Замінювати віконні блоки у садочку № 43 почали ще минулого року. На це з міського бюджету торік було спрямовано близько 300 тисяч гривень. Цьогоріч- понад 400 тисяч. Так, у лютому 2017 року розпочато заміну ще 29 вікон.

Також до початку навчального року у закладі зробили якісний косметичний ремонт групових кімнат, роздягалень, коридору, частково замінено труби водопостачання, придбано постільну білизну, миючі засоби та медикаменти, замінено всі вхідні двері, оновлено килимове покриття до музичної зали. За кошти міського бюджету, у серпні 2016 року на території закладу замінено асфальтове покриття на суму більше 98 тисяч гривень.

Окрім того виділено понад 43 тисячі гривень на придбання газової плити для харчоблоку. Працівники кухні кажуть, що працювати на новому обладанні буде і швидше, і приємніше.