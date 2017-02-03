2017 02 03 15:27:36

У ДТП на Полтавщині загинула жінка (ФОТО)

Автопригода сталася сьогодні, близько 14-ї години на 389 кілометрі автодороги Київ-Харків Чутівського району. про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За попередньою інформацією, в напрямку Полтави рухався автомобіль «Опель-Астра», водій якого під час руху допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Мерседес».

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка-пасажир автомобіля Опель-Астра загинула на місці події, водія цього транспортного засобу з травмами доставлено до Чутівської лікарні.

На місці аварії працюють правоохоронці, з’ясовуються всі обставини події.