2017 02 28 14:41:19

У Державному архіві Полтавщини презентували документальну виставку про Свято-Успенський кафедральний собор (ФОТО)

Сьогодні у Державному архіві Полтавської області відкрили документальну виставку “З історії православної церкви на Полтавщині”. Вона присвячена 25 річниці відновлення Богослужінь у Свято – Успенському кафедральному соборі.

Як розповів заступник директора – начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавщини Тарас Пустовіт, 15 січня 1992 року виконком Полтавської облради прийняв рішення про передачу уцілілої з радянських часів дзвіниці Успенського собору полтавській релігійній громаді Української автокефальної православної церкви. І вже 7 квітня того ж року у ній відновили богослужіння, яке було заборонено з 20-х років минулого століття.

“Я дуже вдячний Державному архіву за таку гарну презентацію, на цих кількох стендах показано величезний відтинок історії Свято-Успенського собору. Дуже тішить, що у цій експозицій представлена діяльність сучасного собору, і не тільки духовні та релігійна, але і діяльність волонтерської організації “Полтавський батальйон небайдужих”, який зміг згуртувати полтавців у боротьбі з російськім агресором. Ця організація не могла би існувати, якби не єдність полтавців”, – зазначив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

Загалом виставка складається із двох розділів. Для експозиції підготували 52 архівних документи, а саме 40 фотографій та 12 текстових документів 19 – поч. 21 століття.

Як свідчать документи першого розділу виставки, православна церква мала величезний вплив на культурно-духовне життя країни. Доказом цього є експонати, які розповідають про минуле однієї з духовних святинь нашої Полтавщини – Свято-Успенського кафедрального собору. У експозиції представлені поштові картки із зображенням собору, малюнок Тараса Шевченка ” Будинок І.П. Котляревського та собор у Полтаві”, пам’ятка козацької доби дзвін “Казикармен”. Поряд із ілюстративним матеріалом на стендах також представлені стаття “З історії Свято- Успенського собору”, яка датується 1870 роком, та список настоятелів дореволюційного періоду починаючи з 1651 року.

Другий розділ виставки розповідає про антицерковну політику, репресії стосовно священників на Полтавщині у радянські часи та відродження Української православної церкви і духовності в Україні наприкінці 20 сторіччя. Останній блок документів розповідає про різнопланову діяльність Полтавської єпархії УПЦ КП і, зокрема, священників Свято-Успенського собору у напрямку волонтерства та допомоги військовим ЗСУ.

“Церква – душа нашого народу. І зараз ми боремось за одну церкву на території України. Адже ви знаєте, що російська церква була створена нашими сусідами агресорами. Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб подолати це розділення і створити єдину українську помісну церкву”, – зазначив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.