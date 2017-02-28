2017 02 28 12:34:50

У Депертаменті соцзахисту Полтавської ОДА розповіли про виплату соціальних стипендій пільговим категоріям студентів

28 грудня 2016 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Відповідно до вказаної Постанови з 1 січня 2017 року призначення та виплата соціальних стипендій проводиться вищими навчальними закладами студентам (курсантам), які навчаються за денною формою за державним замовленням.

Управління соціального захисту населення забезпечують перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):

– до 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;

– з 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

________________ ________________ ________________ ________________ ___

Право на соціальні стипендії мають наступні пільгові категорії студентів:

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

– особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 – 22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;

– особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

– особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

– діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористично ї операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористично ї операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичні й операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

– діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

– діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

08 лютого 2017 року постановою Уряду № 81, яка набрання чинності 18 лютого 2017 року (з дня її опублікування), внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

Внесеними змінами передбачено, що для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року на умовах, визначених вказаним вище Порядком.

Крім того, доповнено перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, такими категоріями:

– діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

– студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

– особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

________________ ________________ ________________ ________________ ________

Соціальна стипендія не виплачується студентам (курсантам), які перебувають в академічній відпустці.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. При цьому студентам (курсантам) із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано право на отримання одночасно соціальної та академічної стипендії.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

________________ ________________ ________________ ________________ _______

Внесеними змінами також доповнено перелік документів для отримання соціальної стипендії в залежності від категорії осіб.

Зокрема, як альтернативу передбачено, що для призначення соціальної стипендії особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітям надається копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичні й операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Л.В. Корнієнко