Тренера «Голосу країни-7» Джамалу визнали найкращою співачкою країни
Вчора, 21 лютого, у Києві відбулася щорічна церемонія вручення музичних премій «Yuna», тріумфатором якої стала тренер «Голосу країни-7» Джамала.
Співачка і переможниця «Євробачення 2016» стала кращою співачкою країни, отримавши нагороду в номінації «Кращий соло-артист». Трек Джамали «1944» був нагороджений в номінації «Краща пісня», а найкращим дуетом за версією «Yuna» стала колаборація Джамали і групи «ДахаБраха» з піснею «Заманили».
Джамала не змогла бути присутньою на церемонії, оскільки зараз перебуває в Лондоні, де сьогодні відвідає щорічну церемонію вручення музичних нагород Великобританії в області поп-музики «Brit Awards» як спеціальний гість.
«Кращий соло-артист року! Дуже рада! Подумки з вами. Спасибі премії «Yuna» і всім, хто голосував, вірив і підтримував», – прокоментувала свій тріумф тренер «Голосу країни-7».
Крім того, тренер «Голосу.Діти-3» MONATIK отримав премію «Yuna» в номінації «Кращий альбом» та «Кращий кліп».
Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».
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