Синоптики розповіли, якою буде погода У Полтаві 16 лютого
У четвер у Полтаві очікується хмарна погода з проясненнями. Майже на всій території області прогнозується суха погода.
Вночі повітря охолодитися до -8…-10 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до -1…-3. Вітер північно-західний 4-8 м/с.
Народний прогноз погоди: 16 лютого вшановується пам’ять праведних Симеона-Богоприємця, Ганни-пророчиці та Власія Кесарійського. З цього дня у давнину розпочиналось лагодження — підготовка інструменту для весняного посіву. З цього приводу люди говорили: “На лагодження дід встає вдосвіта — лагодить збрую літню і бороду столітню”. На Власія часто бувають великі калюжі. Але тепла погода цього дня рідкість, адже 16 лютого відоме власієвськими морозами.
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