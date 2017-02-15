2017 02 15 23:58:18

Синоптики розповіли, якою буде погода У Полтаві 16 лютого

У четвер у Полтаві очікується хмарна погода з проясненнями. Майже на всій території області прогнозується суха погода.

Вночі повітря охолодитися до -8…-10 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до -1…-3. Вітер північно-західний 4-8 м/с.

Народний прогноз погоди: 16 лютого вшановується пам’ять праведних Симеона-Богоприємця, Ганни-пророчиці та Власія Кесарійського. З цього дня у давнину розпочиналось лагодження — підготовка інструменту для весняного посіву. З цього приводу люди говорили: “На лагодження дід встає вдосвіта — лагодить збрую літню і бороду столітню”. На Власія часто бувають великі калюжі. Але тепла погода цього дня рідкість, адже 16 лютого відоме власієвськими морозами.