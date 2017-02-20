2017 02 20 23:59:31

Синоптики попередили про ожеледицю й налипання мокрого снігу у Полтаві

Циклон з Західної Європи принесе в Україну дощі з мокрим снігом

Погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти. Із Західної Європи в Україну переміститься чергова порція теплого і вологого повітря.

21 лютого у Полтаві хмарно, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень 1° морозу – 5° тепла.Синоптики також очікують у Полтаві й області слабкі ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледицю,

Про це повідомляють синоптики Українського Гідрометцентру.

Народний прогноз погоди:

21 лютого відзначається день пам’яті пророка Захарії Серповидця, великомученика Теодора (Феодора) Стратилата. Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.