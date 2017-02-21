2017 02 21 21:45:32

Синоптики попередили полтавців про дощ і мокрий сніг

Завтра, 22 лютого 2017 року, на більшій території Полтавщини встановиться досить тепла погода, очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Про це повідомляє Український Гідромецентр.

На дорогах також збережеться ожеледиця, особливо в ранкові години.

Температура повітря вночі становитиме 0…-2 градусів, удень +2…+4. Вітер західний , 7-12 м/

Народний прогноз погоди: 22 лютого у народі називається Никифор-Панкрати. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші предки говорили: “На Никифора ніч темна — тікає зима” — небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і після відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань.с.