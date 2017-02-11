2017 02 11 10:21:23

Синоптики обіцяють полтавцям хмарну і морозну погоду

На вихідних у Полтавській області – хмарна і морозна погода з проясненнями.

Протягом усього дня суботи у Полтаві утримається хмарна погода.Температура повітря вночі -7..-6, вдень -4..-5 градусів.

За даними Sinoptik.ua у суботу і в неділю в Полтаві, Глобиному, Карлівці, Кременчуці, Миргороді, Зінькові, Гребінці, Гадячі, Хоролі, Кобеляках очікується суха погода.

Температура повітря вночі знизиться до -9…-7, удень стовпчики термометрів піднімуться до -5…-3 градусів. Вітер північний, північно-східний і північно-західний, 1-4 м/с.

Наступний тиждень почнеться із змінної хмарності, місцями – сніг.