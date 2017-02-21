2017 02 21 19:25:01

Стрілець з Полтавщини встановив рекорд України

У Львові завершився відкритий чемпіонат України з кульової стрільби. Команда Полтавської області посіла шосте загальнокомандне місце, а вихованець ДЮСШ №1 з Горішніх Плавнів Олексій Хабаров встановив рекорд України, пише kremen.today.

Як повідомив заслужений тренер України зі стрільби ДЮСШ №1 Євген Беспалько, в індивідуальному заліку майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров посів перше місце (стрільба з пневматичної гвинтівки).

«Олексій зробив 60 пострілів, набравши 620 очок. Друге місце зайняв призер олімпійських ігор Сергій Куліш. У фіналі він програв нашому спортсмену, а Олексій Хабаров встановив рекорд України», — розповів тренер «Хроніці тижня».