2017 02 21 16:20:36

Старости в селах об’єднаних громад: що змінює новий закон (інфографіка)

У 366 створених в Україні об’єднаних територіальних громадах обрано вже 330 старост, ще близько 1000 осіб виконують обов’язки старост. Попри те, що вони надають послуги сотням тисяч людей у селах і селищах об’єднаних громад, статус старост та їхні функції до останнього часу були нечіткими і остаточно не закріпленими в законодавстві.

Законопроект № 4742 щодо статусу старости села, селища, прийнятий Верховною Радою 9 лютого цього року, вносить зміни до законодавства і надає сільським старостам в об’єднаних громадах чіткий статус шляхом визначення просторових меж їхньої діяльності, кола повноважень, підстав та порядку дострокового припинення їхніх повноважень, гарантій діяльності тощо.

«Цей законопроект удосконалює функціонування інституту старост в об’єднаних громадах. Староста – найближчий до людей представник органів місцевого самоврядування. Отже його функції мають бути для всіх чіткими і зрозумілими, а сам староста – відкритим і готовим нести відповідальність перед громадою за свої дії чи бездіяльність. Запропоновані проектом закону зміни надають можливість жителям навіть найменших сіл за сприяння старости не лише отримувати більшість необхідних послуг на місцях, а й брати участь у розвитку своєї громади, впливати на рішення місцевої влади, які зачіпають їхні інтереси», – зазначив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь ного господарства В’ячеслав Негода.

Зокрема, в чинне законодавство вводиться поняття «старостинський округ» – це одне або декілька сіл (селищ) на території об’єднаної громади, інтереси жителів яких представляє староста.

Рада громади самостійно формує старостинські округи, встановлює їхню кількість та межі, чим запроваджує повсюдність інституту старост на території об’єднаної громади, що є гарантією захисту прав та інтересів жителів усіх сіл та селищ.

На території населеного пункту, який є адміністративним центром об’єднаної громади, староста не обирається, отже і старостинського округу там не буде.

Староста, згідно законопроекту, як і раніше, є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Він обирається жителями старостинського округу на п’ять років, тоді як раніше передбачалося, що він обирається на строк дії повноважень ради об’єднаної громади.

Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної громади за посадою.

У законопроекті йдеться, що повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги на засіданні ради об’єднаної громади, на якому попередньо відповідною територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо його обрання та реєстрації.

У повноваженнях старости є лише дві контролюючих функції. У законопроекті йдеться, що староста бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою, а також за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу. Про результати цього контролю він інформує голову громади та виконком.

Серед інших повноважень варто виділити такі:

бере участь і має гарантоване право виступу на засіданнях ради об’єднаної громади та засіданнях її постійних комісій у питаннях, що зачіпають інтереси жителів відповідного старостинського округу;

сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету а також проектів рішень ради об’єднаної громади, що стосуються майна громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

У законопроекті також зазначено, що староста здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. Отже, функції старости не обмежуються і можуть розширюватися, утому числі, рішенням ради громади.

Тут слід зазначити, що порядок організації роботи старости визначається не лише законодавчо, а й Положенням про старосту, яке затверджується радою об’єднаної громади. Передбачається, що в Положенні будуть більш детально розписані графіки роботи, звітування старости, формат роботи з виборцями, подаватиметься повний перелік послуг, конкретизуватиме ться його дисциплінарна відповідальність у разі невиконання обов’язків тощо. Наприклад, в деяких діючих об’єднаних громадах староста уповноважений місцевою радою вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану.

Подається у законопроекті №4742 і виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень старости. Крім іншого, зазначено, що відкликання старости з посади може відбутися за народною ініціативою.

Право достроково припинити повноваження старости залишається і за радою об’єднаної громади – більшістю голосів від загального складу ради. Це може відбутися, якщо староста порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Нагадаємо, що цей законопроект прийнято в другому читанні, а чинності він набере з дня, наступного за днем його опублікування.

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