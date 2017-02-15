2017 02 15 23:05:35

Спортсменка з Полтавщини здобула медаль на національній першості

Валентина Василенко з Лубен Завоювала “срібло” у потрійному стрибку

У Сумах відбувається Чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсмеи з Полтавщини здобули другу медаль

Валентина Василенко з Лубен стала другою у потрійному стрибку. Спортсменка показала результат — 11,96 метрів. Валентина лише на 0,16 секунди відстала від чемпіонки Марії Адамчук з Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що до цього чемпіоном України серед юніорів став полтавський стрибун у довжину Артем Матвєєв, пише «Полтавщина Спорт»