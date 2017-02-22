2017 02 22 13:58:20

Співпраця з профілактичним громадським центром для підлітків «Lighthouse»

Учора фахівець Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Гречка відвідала профілактичний громадський центр для підлітків «Lighthouse» та провела інформаційно-вих овний захід для молоді, який був спрямований на запобігання злочинності. Зустріч пройшла у форматі запитання-відпов ідь. Підлітки цікавились, з якого віку настає кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх, наслідками непогашеної судимості, трудовими правами та гарантіями. Анастасія Гречка зосередила увагу присутніх на правах та обов’язках підлітків при контакті з представниками правоохоронних органів.

Цього ж дня фахівець центру зустрілася з керівником напрямку по роботі з підлітками БО «Світло надії» Віктором Шиловим та психологом профілактичного громадського центру для підлітків «Lighthouse» Світланою Вольшевою. В ході зустрічі сторони домовились про подальшу співпрацю та узгодили план проведення спільних правопросвітниць ких заходів для підлітків на 2017 рік.