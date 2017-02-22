Спеціалістів первинної медичної ланки Кременчука навчають тестуванню на ВІЛ – інфекцію

У Кременчуці розпочали навчання лікарі і медичні сестри первинної ланки медичної мережі тестуванню на ВІЛ швидкими тестами та відповідному консультуванню пацієнтів. Після навчання кре менчужани зможуть пройти тест на ВІЛ, отримати результат та відповідну консультацію протягом 15 хвилин одного візиту до сімейного лікаря, повідомляють у міськраді.
Навчання проводять на виконання завдань Пілоту «Сталість ВІЛ послуг», який впроваджується за підтримки Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у Полтавській області. Як зазначають куратори проекту, послуга тестування на ВІЛ швидкими тестами – найважливіша частина впровадження ключового пакету послуг (експрес-тестування + поведінкові зміни + перенаправлення) в закладах первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Люди отримують доступ до послуг і таким чином будуть дізнаватись про свій ВІЛ статус на ранній стадії, а не коли вже організм відмовляється працювати.
У рамках навчання учасники ознайомились із веденням обов’язкової документації, з основними етичними моментами та ефективною практикою консультування щодо ВІЛ. Також обговорили алгоритми до і після тестового консультування та попрактикувались у проведенні експрес-тестування на ВІЛ.
Довідково: Загальною метою Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» є посилення системи охорони здоров’я України для забезпечення ефективного та сталого надання послуг з профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення.
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