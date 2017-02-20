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2017 02 20 16:17:12

Сотні полтавців зібралися на головній площі області аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні (ФОТО)

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18, 19 та 20 лютого з цих днів почався відлік новітньої історії України. Три роки тому у центрі нашої столиці під кулями загинули більше 100 активістів Революції Гідності. З моменту тих подій, у цей день люди щорічно збираються на головних площах свого міста, для того, аби віддати шану Небесній сотні та всім борцям за свободу та незалежність нашої держави.

Сьогодні, кількасот полтавців знову прийшли на площу перед Полтавською облдержадміністрацією. Батьки та рідні загиблих воїнів АТО, представники обласної влади та правоохоронних органів, учасники Майдану, військові, громадські активісти, волонтери, студенти та учні навчальних закладів Полтави зібралися разом для того щоб покласти квіти, вшанувати подвиг героїв Небесної сотні та загиблих воїнів України.

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Розпочали реквієм, присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та спільним виконанням державного Гімну.

Юна полтавка Настя Лещенко прочитала зворушливого вірша, який присвятила всім захисникам України.

Після урочистостей з нагоди цього скорботного дня, всі присутні поклали квіти та запалили свічки біля меморіальних знаків Героям Небесної сотні та загиблим учасникам АТО.

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Одразу після мітингу-реквієму сім’ї загиблих учасників АТО, очільники Полтавщини, депутати обласної ради та просто небайдужі полтавці відправились до Алеї Героїв, що на центральному кладовищі у Полтаві. Архієпископ Полтавській та Кременчуцький Федір відслужив панахиду за загиблими учасниками АТО на сході України. Присутні поклали квіти до їх могил та запалили лампадки.

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