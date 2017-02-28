Сьогодні у 9 будинках Кременчука встановлять теплові лічильники
Як повідомляється на сайті Кременчуцької міської ради, сьогодні бригади ПАТ “Полтаваобленерго” проводитимуть встановлення загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії на будинки за наступними адресами: вул. Київська 61; вул. Павлова 8; вул. Миру 31.
Також зазначається, що у зв’язку з цим, під час проведення монтажних робіт можлива також тимчасова відсутність теплозабезпечення за такими адресами: пров. О.Кошевого 16; вул. Вадима Пугачова 37; вул. Павлова 6, 10; вул. Червона Гірка 37.
КП «Теплоенерго» здійснюватиме роботи з обладнання житлового фонду приладами обліку теплової енергії за адресами, вул.Ватутіна,5; вул.Ватутіна,7; вул. Воїнів Інтернаціоналістів,4; вул.Київська,1/49; вул.29 Вересня,10/24; вул.29 Вересня,8.
На період проведення яких за вищезазначеними адресами на деякий час буде припинено теплопостачання.
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