2017 02 28 11:20:03

Сьогодні у 9 будинках Кременчука встановлять теплові лічильники

Кременчуцької міської ради Як повідомляється на сайті, сьогодні бригади ПАТ “Полтаваобленерго” проводитимуть встановлення загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії на будинки за наступними адресами: вул. Київська 61; вул. Павлова 8; вул. Миру 31.

Також зазначається, що у зв’язку з цим, під час проведення монтажних робіт можлива також тимчасова відсутність теплозабезпечення за такими адресами: пров. О.Кошевого 16; вул. Вадима Пугачова 37; вул. Павлова 6, 10; вул. Червона Гірка 37.

КП «Теплоенерго» здійснюватиме роботи з обладнання житлового фонду приладами обліку теплової енергії за адресами, вул.Ватутіна,5; вул.Ватутіна,7; вул. Воїнів Інтернаціоналістів,4; вул.Київська,1/49; вул.29 Вересня,10/24; вул.29 Вересня,8.