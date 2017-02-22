2017 02 22 10:08:40
Сьогодні у 2-х будинках Кременчука встановлять теплові лічильники
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, сьогодні Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» планує провести монтаж засобів обліку теплової енергії у 2-х будинках за адресами: вулиця Небесної сотні 53 та вулиця Троїцька 2.
Відповідно до технологічного процесу під час монтажних робіт слід відключати теплоносій. Енергетики запевняють, що споживачі не відчують ніякого дискомфорту через його відключення, бо триватиме відключення недовго.
Мітки: кременчук•новини полтавщини•теплові лічильники•теплоносій
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