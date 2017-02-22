2017 02 22 10:08:40

Сьогодні у 2-х будинках Кременчука встановлять теплові лічильники

Як повідомляє Кременчуцька міська рада , сьогодні Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» планує провести монтаж засобів обліку теплової енергії у 2-х будинках за адресами: вулиця Небесної сотні 53 та вулиця Троїцька 2.