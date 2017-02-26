2017 02 26 10:58:04

Сьогодні – останній день Масниці – Прощена неділя

Попереду – 40-денний піст, для очищення душі і тіла вірянина перед найважливішим християнським святом – Воскресінням Христовим.

Першим кроком до цього серйозного випробування є Прощена неділя, під час якої християни просять один у одного вибачення за умисні, а часом і ненавмисні образи.

Традиційно у цей день полтавці йдуть до церкви, просять вибачення у рідних, друзів, сусідів: “Прости мені”. – “Бог простить. І ти мені прости”, – звучало у відповідь.

Прохання треба повторювали тричі, потім цілуватися, щоб заподіяна перед цим образа втратила свою гріховну сутність.

За цим днем також прогнозували погоду на Великдень. Вважалося: “Яка Прощена неділя, такий і Великдень”.

У 2017 році Пасху святкуватимуть 16 квітня.

