2017 02 18 09:12:21

За тиждень перед початком Великого посту православні молитовно завершують м’ясопусну Батьківську поминальну суботу.

Головний сенс дня полягає в тому, щоб знищити межу між живими та померлими та з новою силою ствердити: Христос переміг смерть.

Православні не кажуть про небіжчиків «мерці», а кажуть – «спочилі».

М’ясопусна – бо вже за день, з понеділка, припиняється вживання м’яса.

Поминальна — тому що цього дня Церква особливо молиться про тих, хто помер та не отримав з якихось причин належного церковного відспівування.