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Освіта, Полтавщина, Суспільство



2017 02 23 12:45:26

Шкільні бібліотеки Кременчука визнані кращими на Полтавщині

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За результатами Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»,  кременчужани здобули перемоги в 2-х номінаціях у рамках  ІІ (обласного ) етапу. Про це повідомили у департаменті освіти Кременчуцької міської ради.

Зокрема, у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний простір навчального закладу» 1 -е місце посіла  ЗОШ №20 (завідувачка бібліотекою Любов Ткаченко);  у номінації “Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей” 1 -е місце-  гімназія №5 (завідувачка бібліотекою Валерія  Бондаренко).

Тепер переможці випробовуватимуть свої сили в останньому  Всеукраїнському етапі конкурсу”Шкільна бібліотека – 2017

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