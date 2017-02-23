2017 02 23 12:45:26

Шкільні бібліотеки Кременчука визнані кращими на Полтавщині

департаменті освіти Кременчуцької міської ради За результатами Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017», кременчужани здобули перемоги в 2-х номінаціях у рамках ІІ (обласного ) етапу. Про це повідомили у

Зокрема, у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний простір навчального закладу» 1 -е місце посіла ЗОШ №20 (завідувачка бібліотекою Любов Ткаченко); у номінації “Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей” 1 -е місце- гімназія №5 (завідувачка бібліотекою Валерія Бондаренко).

Тепер переможці випробовуватимуть свої сили в останньому Всеукраїнському етапі конкурсу”Шкільна бібліотека – 2017