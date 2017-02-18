Що чекатиме на Полтавщину через вугільну блокаду? Думки обласної влади

Останніми днями головною новиною в Україні стала блокада поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою. Що з цього приводу думають представники Полтавської ОДА?

Нагадаємо, до переліку областей, де застосують обмеження споживання електроенергії, потрапила і Полтавська область, як один із промислово потужних регіонів. У області відбулося засідання відповідного антикризового штабу для узгодження надзвичайних енергетичних заходів.

Щодо позиції до блокади, то голова Полтавської ОДА Валерій Головко засуджує будь-які дії, через які наша область не зможе функціонувати в нормальному режимі:

Я завжди буду категорично проти того, щоб її мешканці залишалися без тепла чи будь-яких інших благ. Сьогодні над областю нависла небезпека.

Очільник Полтавської області зазначає, що блокада і особливо участь у ній політиків-популі стів — це, на його думку, ще більший тероризм, ніж обстріли зі сторони бойовиків:

— Шановні, від кого ви захищаєте Україну? Від теплої зими? Чи від української електроенергії? Звичайно, ми маємо працювати над поверненням окупованих територій. Але виключно дипломатичним шляхом. А сьогоднішня блокада — це не лише дестабілізуючий фактор. Це спроба знищити українську державність. Зупиніться, доки ще не пізно.

Заступник голова Полтавської ОДА Олег Пругло погоджується, що проблема постачання електроенергії на Полтавщині дуже негативно вплине на економіку області, та, у першу чергу, на її мешканців:

— У нас, безумовно, все відпрацьовано, але це великі незручності. Якщо ці відключення переростуть від тимчасових до аварійних, то це буде фактично катастрофа (особливо при температурах, які у нас сьогоднішній день є). Це загрожує фактичному зупиненню комунального господарства і великим, скромно кажучи, незручностям міст і селищ.

Начальник Управління житлово-комуналь ного господарства Едуард Рева розповів, що практично всю електроенергію Полтавська область отримує від Зміївської ТЕЦ:

— Ми проаналізували ситуацію. Якщо розпочнуться відключення електроенергії, із 91 котельні, лише 24 можуть забезпечуватися від двох джерел енергопостачання . Але ж все одно від електроенергії. Потрібно не забувати, що у нас є ще водопостачання — це свердловини, каналізація. На очисних спорудах у нас стоять достатньо потужні насоси. Для їхнього енергозабезпечен ня, у разі відключення, потрібні потужні станції. А їх у нас немає.

Директор Департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов пояснює, що є три основні напрямки аграрного сектору, які відчують на собі негативні наслідки блокади:

— По-перше, це молочні ферми. У нас в області є ферми, чисельність голів корів на яких 1-2 тисячі. Здоїти таку кількість корів без спеціального обладнання неможливо. А воно працює від енергоносіїв. Якщо корову не доїти три дні, її тільки на убій залишиться відправити. Звичайно у підприємств є генератори, але їх на довго не вистачить, на 2-3 рази. Але там де 1000 голів, то це не вигідно, адже генератори працюють на дорогому бензині. Таким чином, вартість молока для населення зросте в декілька разів.

Другий напрямок, за словами Сергія Фролова, — свинарство, яке без комбікорму просто зупиниться. Адже свині харчуються виключно комбікормом, який виготовляється на обладнанні яке працює від енергоносіїв. Не виготовляти комбікорм – це не годувати свиней.

— По-третє, це майже зрив посівного сезону. Господарства зараз почнуть реалізовувати своє зерно, але без електроенергії елеватори не зможуть його прийняти. Таким, чином підготувати зерно до посівної неможливо, — наголошує Сергій Фролов.

Прес-служба Полтавської ОДА