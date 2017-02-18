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2017 02 18 00:02:27

Що чекатиме на Полтавщину через вугільну блокаду? Думки обласної влади

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Останніми днями головною новиною в Україні стала блокада поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою. Що з цього приводу думають представники Полтавської ОДА?

Нагадаємо, до переліку областей, де застосують обмеження споживання електроенергії, потрапила і Полтавська область, як один із промислово потужних регіонів. У області відбулося засідання відповідного антикризового штабу для узгодження надзвичайних енергетичних заходів.

Валерій Головко

Валерій Головко

Щодо позиції до блокади, то голова Полтавської ОДА Валерій Головко засуджує будь-які дії, через які наша область не зможе функціонувати в нормальному режимі:

  • Я завжди буду категорично проти того, щоб її мешканці залишалися без тепла чи будь-яких інших благ. Сьогодні над областю нависла небезпека.

Очільник Полтавської області зазначає, що блокада і особливо участь у ній політиків-популістів — це, на його думку, ще більший тероризм, ніж обстріли зі сторони бойовиків:

Шановні, від кого ви захищаєте Україну? Від теплої зими? Чи від української електроенергії? Звичайно, ми маємо працювати над поверненням окупованих територій. Але виключно дипломатичним шляхом. А сьогоднішня блокада — це не лише дестабілізуючий фактор. Це спроба знищити українську державність. Зупиніться, доки ще не пізно.

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Заступник голова Полтавської ОДА Олег Пругло погоджується, що проблема постачання електроенергії на Полтавщині дуже негативно вплине на економіку області, та, у першу чергу, на її мешканців:

У нас, безумовно, все відпрацьовано, але це великі незручності. Якщо ці відключення переростуть від тимчасових до аварійних, то це буде фактично катастрофа (особливо при температурах, які у нас сьогоднішній день є). Це загрожує фактичному зупиненню комунального господарства і великим, скромно кажучи, незручностям міст і селищ.

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Начальник Управління житлово-комунального господарства Едуард Рева розповів, що практично всю електроенергію Полтавська область отримує від Зміївської ТЕЦ:

Ми проаналізували ситуацію. Якщо розпочнуться відключення електроенергії, із 91 котельні, лише 24 можуть забезпечуватися від двох джерел енергопостачання. Але ж все одно від електроенергії. Потрібно не забувати, що у нас є ще водопостачання — це свердловини, каналізація. На очисних спорудах у нас стоять достатньо потужні насоси. Для їхнього енергозабезпечення, у разі відключення, потрібні потужні станції. А їх у нас немає.

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Директор Департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов пояснює, що є три основні напрямки аграрного сектору, які відчують на собі негативні наслідки блокади:

По-перше, це молочні ферми. У нас в області є ферми, чисельність голів корів на яких 1-2 тисячі. Здоїти таку кількість корів без спеціального обладнання неможливо. А воно працює від енергоносіїв. Якщо корову не доїти три дні, її тільки на убій залишиться відправити. Звичайно у підприємств є генератори, але їх на довго не вистачить, на 2-3 рази. Але там де 1000 голів, то це не вигідно, адже генератори працюють на дорогому бензині. Таким чином, вартість молока для населення зросте в декілька разів.

Другий напрямок, за словами Сергія Фролова, — свинарство, яке без комбікорму просто зупиниться. Адже свині харчуються виключно комбікормом, який виготовляється на обладнанні яке працює від енергоносіїв. Не виготовляти комбікорм – це не годувати свиней.

По-третє, це майже зрив посівного сезону. Господарства зараз почнуть реалізовувати своє зерно, але без електроенергії елеватори не зможуть його прийняти. Таким, чином підготувати зерно до посівної неможливо, — наголошує Сергій Фролов.

Прес-служба Полтавської ОДА

 

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