2017 02 23 15:01:57

Рятувальники закликають полтавців не виходити на тонку кригу (ВІДЕО)

ГУ ДСНС Полтавської області. За прогнозами синоптиків найближчими днями спостерігатиметься потепління, лід почне танути та буде вкрай небезпечним для перебування на ньому. З огляду на такі обставини, рятувальники проводять роз’яснювальну роботу з рибалками у місцях масового вилову риби та закликають громадян утриматися від виходу на тонку кригу. Такі заходи, передусім, спрямовані на попередження людей про небезпеку крихкого льоду, переохолодження та інші ризики, що можуть спіткати людину взимку. Про це повідомили в

Для того, аби не трапилося нещастя, слід пам’ятати ряд правил. Перш, ніж ступити на кригу, перевірте її товщину: виходити на лід безпечно коли його товщина більша 7 см. Міцний лід має зазвичай синюватий або зеленкуватий відтінок. Лід білого або жовтуватого кольору – слабкий.

Тонкий лід трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом. Будьте обережні, у таких місцях можна провалитися! Міцність льоду слід перевіряти палицею, але ні в якому разі не ногою.

Рятувальники звертаються до любителів зимової риболовлі: не забувайте – зимова підлідна ловля риби вимагає суворого дотримання правил безпечної поведінки. Пам’ятайте, відпочивати на кризі можна лише у тому випадку, коли ви впевнені у її міцності.