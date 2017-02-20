2017 02 20 13:19:33

Рятувальники на Полтавщині провели тактико-спеціальні навчання (ВІДЕО)

ДСНС Полтавської області. З метою відпрацювання практичних дій кременчуцьких рятувальників, служб взаємодії та працівників лікарні з організації евакуації та рятування людей у випадку виникнення пожежі, днями на території Кременчуцької центральної районної лікарні були проведені тактико-спеціальні навчання. Про це повідомили в

Так, відповідно до тактичного задуму, внаслідок порушення правил експлуатації електроприладу сталося коротке замикання електричної мережі в палаті на четвертому поверсі 5-ти поверхового соматичного корпусу Кременчуцької ЦРЛ, в результаті чого зайнялися штори, постіль та меблі. Медичний персонал терапевтичного відділення негайно почав проводити евакуацію хворих, при цьому сповістивши керівництво лікарні та рятувальників. Після проведених черговим персоналом евакуаційних заходів та підрахунку хворих з’ясувалося, що на четвертому поверсі залишилися троє пацієнтів стаціонарного терапевтичного відділення, з них двоє в приміщенні їдальні, які залишилися відрізаними від сходової клітини задимленим коридором і не змогли самостійно покинути поверх, а ще один тяжко хворий, який самостійно не може пересуватися знаходиться в палаті суміжній з палатою, де виникла пожежа.

Оперативно прибувши на місце виклику, вогнеборці розпочали розвідку та гасіння умовної пожежі. Створено оперативний штаб з ліквідації пожежі. Через сильне задимлення в будівлі рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пацієнтів, які залишилися в їдальні, вогнеборці евакуювали через вікно за допомогою автодрабини. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників трьох пацієнтів було вчасно виявлено та евакуйовано з задимленого приміщення. Умовних постраждалих бійці ДСНС передали працівникам швидкої медичної допомоги.

У навчаннях брали участь 4 одиниці пожежної й спеціальної техніки та 21 чоловік особового складу кременчуцького підрозділу ДСНС України.