2017 02 28 08:01:26

Російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли позиції ЗСУ, одного нашого військового поранено

Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.



На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії загарбники обстрілювали Широкине. З мінометів калібрів 120 і 82 міліметри – Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці.

На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту Бутівку, та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.

На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Новоолександрівці, Станиці-Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер.

Загалом зафіксовано 84 обстріли. Одного нашого військового поранено.