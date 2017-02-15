2017 02 15 19:04:36

Рідкісний птах оселився в дворі Гадяцької ЦРЛ

На одній з ялин у дворі Гадяцької ЦРЛ живе пугач.

Це рідкісний вид птахів родини совиних, єдиний вид роду у фауні України. Птаха занесемо до Червоної книги України (статус — рідкісний) та до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES) (Додаток ІІ), Бернської (Додаток ІІ) конвенцій, повідомляє bazarmedia.