2017 02 25 12:19:24

Правоохоронці не помітили пошкоджень біля меморіалу “Героїв Майдану”

Зранку з’явилася інформація щодо пошкодження біля меморіалу «Героїв Майдану» поблизу обласної державної адміністрації у Полтаві.

Меморіал був перевірений та обстежений працівниками поліції Полтави.

Під час огляду місця події будь-яких пошкоджень меморіальної дошки не виявлено.

Одночасно встановлено, що був перекинутий кошик з квітами та лампадки, які частково пошкоджені.

Головна версія поліції – кошик і лампадки могли бути перекинуті сильними поривами вітру, повідомили в поліції