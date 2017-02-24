2017 02 24 09:37:07

Протягом доби на Полтавщині рятувальники відкачали 2062 куб. м. талої води

Протягом 23 лютого рятувальники у містах Миргород, Кременчук, Глобинському, Карлівському, Козельщинському, Н.Санжарському, Оржицькому районах рятувальники проводили відкачування талої води, яка внаслідок інтенсивного танення снігу спричинила загрозу підтоплення приватних житлових будинків. Про це повідомляють на сайті ГУ ДСНС у Полтавській області.

Як йдеться в повідомленні, 08:00 до Служби порятунку «101» звернувся в.о. голови Клюсівської сільської ради про те, що на вул. Центральній в с. Клюсівка Новосанжарського району підтоплено дорогу та приватне господарство. Рятувальники, що прибули за вказаною адресою, за допомогою мотопомпи провели відкачування талої води. Для надання допомоги залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу 2-го Державного пожежно-рятувального посту.

Загалом, протягом доби рятувальники відкачали 2062 куб. м. талої води.