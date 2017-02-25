2017 02 25 09:58:08

Протягом доби полтавські рятувальники відкачали 1560 кубометрів талої води

24 лютого рятувальники у з підтоплених територій м. Кременчук, м. Лубни, м. Миргород, у Гребінківському, Решетилівському, Лубенському, Оржицькому районах проводили відкачування талої води, яка внаслідок інтенсивного танення снігу спричинила загрозу підтоплення територій.

Протягом доби підрозділами Головного управління ДСНС України у Полтавській області відкачано 1560 м3 води.

Залучено 8 одиниць техніки ДСНС. Загалом з початку підвищення температури повітря рятувальниками відкачано 4722м3 води.