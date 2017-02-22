Протягом доби оперативники Полтавщини розшукали викрадене авто головного редактора Кобеляцької районної газети
У ніч на 21-ше лютого до поліції Кобеляцького району із повідомленням про угон службового автомобіля звернувся головний редактор Кобеляцької районної газети. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.
Працівниками карного розшуку було встановлено, що угон автомобіля здійснив 19-річний мешканець Кобеляк.
“Викрадений ВАЗ поліцейські знайшли за межами міста, а саме на території Підгорянської сільської ради у приміщенні колишнього складу хімічних добрив. Чоловік уже встиг частково розукомплектувати авто – зняв акумулятор та магнітолу”, – зазначив заступник начальника полції Полтавської області Руслан Бірюков.
За скоєний злочин чоловікові може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із конфіскацією майна або без такої.
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