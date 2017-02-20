Проблеми “рукавички”: хто допоможе Чутівській районній школі

Чутівська музична школа, у якій навчається понад півтори сотні учнів, перебивається з усіх своїм господарством у невеликій хатині у центрі селища, загальною площею…180 квадратних метрів. “Така ситуація склалась давно. Більше року ми намагаємось розв’язати проблему. Тим більше, що вихід із ситуації очевидний і знаходиться по сусідству,” – говорить голова Чуктівської районної ради Володимир Філенко.

-Разом з вами щойно побували у приміщенні колишнього районного МРЕО. Воно сьогодні пустує і могло б з успіхом прийняти у себе дітей. Ми писали до Фонду державного майна, розглядаємо різні способи отримати це приміщення у власність громади – і поки що безрезультатно. А тим часом, у нас порушення норм – на квадратурі приміщення, де може навчатись одна дитина, їх навчається 4, – говорить голова районної ради.

Колишнє приміщення районного МРЕО – простора цегляна, нова споруда – одразу через паркан від школи. Та незважаючи на це керівництво школи змушене винаймати приміщення для навчання дітей у сусідніх будинках. З цією проблемою познайомився голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, під час свого візиту до Чутівського району.

– Думаю, що уже в безпосередньому діалозі з керівником обласного управління поліції Олегом Бехом, нам вдасться вирішити цю проблему. Зустріч з ними проведу у самий короткий термін. Це ще й і питання раціонального використання майна громади – без утримання добротна будівля може розвалитись, і тоді її не отримає ніхто – ні поліція, ні діти. А так, на умовах частково оренди цілком можна вирішити проблему, – вважає Олександр Біленький.