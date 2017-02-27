Про зимову підготовку полтавської Ворскли до другої частини чемпіонату України
“Ворскла” дійсно потрапила під вплив кризи, що й підтвердилося відходом ряду досвідчених і фундаментальних для команди футболістів. Але не йшла мова про повне припинення фінансування чи крах клубу.
Кобахідзе, Коломоєць, Турсунов, Дитятьєв, Сімінін, Непогодов, Ткаченко не погоджувалися зі зниженням зарплатні і знайшли для себе інші варіанти продовження кар’єри, повідомляє Футбол.UA. Цікаво, що той же Сімінін, який в підсумку приєднався до “Олександрії”, в ексклюзивному інтерв’ю UA–Футболу підтвердив факт наявності у клубу боргів перед ним та іншими теперішніми і вже колишніми футболістами “Ворскли”. В той же час, відзначив Сімінін і наявність позитивної динаміки погашення боргів. Потихеньку клуб вибирається з неприємної ситуації.
“Гроші почали виплачувати, як тільки команда зібралась після зимової перерви. Усім хлопцям, не лише мені. Поки що це не вся сума. Скільки ще залишилось? Багато…” – Сергій Сімінін, екс-захисник “Ворскли”
В’ячеслав Шарпар, який цієї зими також приєднався до полтавської команди, здатен зіграти й в обороні. Сергій М’якушко. Його начебто “вела” “Зоря”, але в підсумку “Динамо” відправило Сергія саме в Полтаву. Термін оренди – півроку. Саме на М’якушка, очевидно, буде покладена відповідальність за правий фланг півзахисту. Звісно, якщо новачок виграє конкуренцію від Одарюка. На лівому фланзі є Ребенок, а Дмитро Кравченко, Олександр Скляр, Євген Зарічнюк здійснюватимуть рух в центрі поля.
З дев’яти контрольних матчів “Ворскла” виграла лише три. Правда, програла й того менше – два. Відповідно, чотири зустрічі завершилися з нічийним рахунком, дві з яких – 0:0.
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