2017 02 23 10:29:24

Про рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів

Державна фіскальна служба України листом від 30.01.2017 р. N 2070/7/99-99-12- 03-04-17 надала методичні рекомендації щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі – Рентна плата) у 2017 році.

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати Рентної плати визначені статтями 256 та 257 – 258 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Водночас згідно з пунктом 111 розділу I Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” пункт 257.5 статті 257 доповнено абзацом другим такого змісту:”Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачам и щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів “а” і “б” підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 цього Кодексу”. Зміни набрали чинності з 01 січня 2017 року.

Відповідно до підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 Кодексу лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з Рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:

а) лісокористувачів , якими до отримання лісорубних та лісових квитків Рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

лісокористувачів (крім фізичних осіб – підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума Рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується Рентна плата;

б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують Рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходження м лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Пунктом 21 Закону України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” внесено зміни до статті 256 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначену норму запроваджено пунктом 1 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону N 1791 починаючи з 01 січня 2017 року.

Платники Рентної плати обчислюють суму Рентної плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 17.08.2015 N 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за N 1051/27496 (за IV квартал 2016 року), наказом Мінфіну від 07.11.2016 N 927, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за N 1539/29669 (за І – IV квартали 2017 року).

Податкові декларації Рентної плати подаються платниками Рентної плати контролюючим органам за місцезнаходження м лісової ділянки (підпункт 257.3.5 пункту 257.3 статті 257 Кодексу).

При цьому, відповідно до підпункту 256.11.1 пункту 256.11 статті 256 Кодексу, сума Рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

Граничними термінами подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з Рентної плати є:

за IV квартал 2016 року – 9 та 17 лютого 2017 року відповідно;

за I квартал 2017 року – 10 та 19 травня 2017 року відповідно;

за II квартал 2017 року – 9 та 19 серпня 2017 року відповідно;

за III квартал 2017 року – 9 та 17 листопада 2017 року відповідно;

за IV квартал 2017 року – 9 та 19 лютого 2018 року відповідно.

ГУ ДФС у Полтавській області