Про навчання, захист прав дітей та запобігання корупції, – нарада у голови Полтавської РДА
Сьогодні голова райдержадміністрації провів щотижневу нараду за питаннями порядку денного про виховання, навчання, соціальний захист та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та про проведену роботу запобігання та протидії корупції у 2016 році у службі у справах дітей райдержадміністрації.
На нараді були присутні голова районної ради Михайло Кононенко, перший заступник голови райдержадміністрації Валентин Герасименко, заступник голови райдержадміністрації Олексій Губічев, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.
Начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Веретільник розповіла про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у навчальних закладах.
“На обліку 54 таких дітей. Ці діти знаходяться в будинках сімейного типу або в прийомних родинах. Відділ освіти тісно співпрацює зі службою у справах дітей райдержадміністарції, адміністрацією шкіл за всім питаннями, що стосуються соціального забезпечення та захисту дітей пільгових категорій. Діти мають «квитки» для безкоштовних походів у кіно, театр, виставки”.
Також Наталія Володимирівна повідомила, що саме питанням виховання, навчання дітей займаються працівники методичного центру відділу освіти райдержадміністрації.
Начальник служби у справах дітей Яна Петренко доповіла про проведені основні заходи із запобігання та протидії корупції у підрозділі за минулий період.
“Затверджено план заходів, щомісячно подавались звіти, фактів порушення за 2016 рік не виявлено”.
Голова райдержадміністрації та голова районної ради рекомендували залучати до роботи, яку проводить служба – обстеження, виїзні рейди – районне відділення поліції, громадськість.
Голова райдержадміністрації за всіма питаннями надав відповідні доручення.
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