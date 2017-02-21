2017 02 21 16:44:43

Про навчання, захист прав дітей та запобігання корупції, – нарада у голови Полтавської РДА

Сьогодні голова райдержадміністр ації провів щотижневу нараду за питаннями порядку денного про виховання, навчання, соціальний захист та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та про проведену роботу запобігання та протидії корупції у 2016 році у службі у справах дітей райдержадміністр ації.

На нараді були присутні голова районної ради Михайло Кононенко, перший заступник голови райдержадміністр ації Валентин Герасименко, заступник голови райдержадміністр ації Олексій Губічев, керівники структурних підрозділів райдержадміністр ації.

Начальник відділу освіти райдержадміністр ації Наталія Веретільник розповіла про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у навчальних закладах.

“На обліку 54 таких дітей. Ці діти знаходяться в будинках сімейного типу або в прийомних родинах. Відділ освіти тісно співпрацює зі службою у справах дітей райдержадмініста рції, адміністрацією шкіл за всім питаннями, що стосуються соціального забезпечення та захисту дітей пільгових категорій. Діти мають «квитки» для безкоштовних походів у кіно, театр, виставки”.

Також Наталія Володимирівна повідомила, що саме питанням виховання, навчання дітей займаються працівники методичного центру відділу освіти райдержадміністр ації.

Начальник служби у справах дітей Яна Петренко доповіла про проведені основні заходи із запобігання та протидії корупції у підрозділі за минулий період.

“Затверджено план заходів, щомісячно подавались звіти, фактів порушення за 2016 рік не виявлено”.

Голова райдержадміністр ації та голова районної ради рекомендували залучати до роботи, яку проводить служба – обстеження, виїзні рейди – районне відділення поліції, громадськість.

Голова райдержадміністр ації за всіма питаннями надав відповідні доручення.