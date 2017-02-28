2017 02 28 16:38:00

У Києві відбувається стратегічна сесія з децентралізації освіти (+інфографіка)

Сьогодні, 28 лютого, за участі заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея, представників проектного офісу секторальної децентралізації, Міністерства фінансів, Міністерства культури, місцевих органів виконавчої влади та експертів вітчизняних а міжнародних експертів у сфері освіти за підтримки канадського проекту EDGE відбувається стратегічна сесія з децентралізації освіти. Про це повідомляє сайт “Децентралізація влади”.

Мета сесії – на основі концептуального бачення децентралізації освіти та із застосування методології управління, орієнтованого на результат, створити логічну модель – матрицю реформи децентралізації в секторі освіти на основі загальної логічної моделі реформи децентралізації, а також окреслити кінцеву мету, операційні цілі та завдання для внесення в план дій по реформі децентралізації влади в секторі освіти на 2017 рік.

Концептуальне бачення реформи децентралізації освіти включає розподіл освітніх повноважень, ключові задачі, план впровадження на 2017 та 2018 рік та приклади можливих показників ефективності.

В Україні триває процес створення мережі опорних шкіл і на сьогодні, у порівнянні з 2016-м роком, їх кількість збільшено зі 137-ми до 178-ми, 39 з яких знаходиться в об’єднаних територіальних громадах.