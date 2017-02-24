Правоохоронці встановили групу осіб, які підозрюються у скоєнні вбивства та 2 розбоїв на території Полтавського району (ФОТО)
За результатами спільної роботи працівників прокуратури та поліції припинено діяльність злочинної групи з 4 осіб, які 18 листопада 2016 року у селі Василівка Полтавського району скоїли вбивство та 2 розбійні напади.
У вчиненні цих злочинів трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та поєднаний з проникненням у житло), четвертому – за ч.3 ст.187 та п.9 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин) КК України. Наразі слідчими суддями їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Усі підозрювані середнього віку. Наймолодший – 1986, найстарший – 1976 років народження.Двоє з них – громадяни Грузії, інші України та Азербайджану.
«Злочини були скоєні пізно ввечері, нападники працювали в масках, тому нам довелося опитувати не лише жителів Василівки, сусідніх сіл, а й мешканців Чутівського, Карлівського, Машівського районів, працівників закладів громадського харчування, торгівлі, автозаправних станцій, розташованих на трасі Київ-Харків, проводити широкий комплекс необхідних слідчих дій», – розповіла Наталія Лець.
Під час обшуків у підозрюваних вилучений арсенал вогнепальної та холодної зброї, маски, речі потерпілих.
Триває досудове розслідування. Вказані особи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей.
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