MENU
Головне, Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 02 24 08:28:20

Правоохоронці встановили групу осіб, які підозрюються у скоєнні вбивства та 2 розбоїв на території Полтавського району (ФОТО)

znimok-ekranu_2017-02-24_08-26-43

За результатами спільної роботи працівників прокуратури та поліції припинено діяльність злочинної групи з 4 осіб, які 18 листопада 2016 року у селі Василівка Полтавського району скоїли вбивство та 2 розбійні напади.

У вчиненні цих злочинів трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та поєднаний з проникненням у житло), четвертому – за ч.3 ст.187 та п.9 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин) КК України. Наразі слідчими суддями їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

znimok-ekranu_2017-02-24_08-27-26

Усі підозрювані середнього віку. Наймолодший – 1986, найстарший – 1976 років народження. Двоє з них – громадяни Грузії, інші України та Азербайджану.

Заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець, яка перебувала тоді на місці події (прокуратура повідомляла громадськість про зазначений факт 19 листопада 2016 року: http://pol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=196629&fp=70), згадує, що працювали понад 2 доби, скрупульозно збираючи докази.

«Злочини були скоєні пізно ввечері, нападники працювали в масках, тому нам довелося опитувати не лише жителів Василівки, сусідніх сіл, а й мешканців Чутівського, Карлівського, Машівського районів, працівників закладів громадського харчування, торгівлі, автозаправних станцій, розташованих на трасі Київ-Харків, проводити широкий комплекс необхідних слідчих дій», – розповіла Наталія Лець.

Під час обшуків у підозрюваних вилучений арсенал вогнепальної та холодної зброї, маски, речі потерпілих.

Триває досудове розслідування. Вказані особи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей.

Loading...

52 queries in 0,419 seconds.