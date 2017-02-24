2017 02 24 08:28:20

Правоохоронці встановили групу осіб, які підозрюються у скоєнні вбивства та 2 розбоїв на території Полтавського району (ФОТО)

За результатами спільної роботи працівників прокуратури та поліції припинено діяльність злочинної групи з 4 осіб, які 18 листопада 2016 року у селі Василівка Полтавського району скоїли вбивство та 2 розбійні напади.

У вчиненні цих злочинів трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та поєднаний з проникненням у житло), четвертому – за ч.3 ст.187 та п.9 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин) КК України. Наразі слідчими суддями їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Усі підозрювані середнього віку. Наймолодший – 1986, найстарший – 1976 років народження. Двоє з них – громадяни Грузії, інші України та Азербайджану.

Заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець, яка перебувала тоді на місці події (прокуратура повідомляла громадськість про зазначений факт 19 листопада 2016 року: http://pol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=196629&fp=70 ), згадує, що працювали понад 2 доби, скрупульозно збираючи докази.

«Злочини були скоєні пізно ввечері, нападники працювали в масках, тому нам довелося опитувати не лише жителів Василівки, сусідніх сіл, а й мешканців Чутівського, Карлівського, Машівського районів, працівників закладів громадського харчування, торгівлі, автозаправних станцій, розташованих на трасі Київ-Харків, проводити широкий комплекс необхідних слідчих дій», – розповіла Наталія Лець.

Під час обшуків у підозрюваних вилучений арсенал вогнепальної та холодної зброї, маски, речі потерпілих.

Триває досудове розслідування. Вказані особи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей.