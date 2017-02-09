MENU
Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 02 09 16:24:31

Полтаву патрулюватимуть посилені наряди поліції

pm564image002

До 28 лютого тривають профілактичні заходи, з метою протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку та стабілізації криміногенної обстановки.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, сьогодні зранку в Полтавському відділі відбувся спільний інструктаж працівників батальйону поліції особливого призначення, патрульних поліцейських, батальйону «Полтава», поліцейських територіальних підрозділів міста. Заступивши на службу по визначених маршрутах, піші та автомобільні патрулі отримали орієнтування по нерозкритим правопорушенням, а також інформацією про криміногенну обстановку.

pm108image001

Заступник начальника Полтавського відділу поліції Микола Загорулько поставив конкретні завдання щодо охорони публічного порядку на вулицях міста та нагадав поліцейським основні правила несення служби та взаємодії на маршрутах патрулювання.

Після інструктажу працівники поліції вирушили на вулиці міста, щоб охороняти спокій мешканців Полтави.

pm228image003

Мітки:

Loading...

55 queries in 0,474 seconds.