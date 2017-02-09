2017 02 09 16:24:31

Полтаву патрулюватимуть посилені наряди поліції

До 28 лютого тривають профілактичні заходи , з метою протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку та стабілізації криміногенної обстановки.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, сьогодні зранку в Полтавському відділі відбувся спільний інструктаж працівників батальйону поліції особливого призначення, патрульних поліцейських, батальйону «Полтава», поліцейських територіальних підрозділів міста. Заступивши на службу по визначених маршрутах, піші та автомобільні патрулі отримали орієнтування по нерозкритим правопорушенням, а також інформацією про криміногенну обстановку.

Заступник начальника Полтавського відділу поліції Микола Загорулько поставив конкретні завдання щодо охорони публічного порядку на вулицях міста та нагадав поліцейським основні правила несення служби та взаємодії на маршрутах патрулювання.

Після інструктажу працівники поліції вирушили на вулиці міста, щоб охороняти спокій мешканців Полтави.