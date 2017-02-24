2017 02 24 15:01:17

Полтавцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повністю виплатили соціальну допомогу за січень

На виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи провели фінансування за січень 2017 року в повному обсязі:

– компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування 11,4 тис. одержувачам на загальну суму 3 054,7 тис. грн.

Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсацій здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.

Виплата проводиться об’єктами поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.