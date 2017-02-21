2017 02 21 17:16:54

Полтавця Дмитра Золотухіна призначили заступником Міністра інформаційної політики України

Уряд призначив Дмитра Золотухіна заступником Міністра інформаційної політики України. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Кабінету Міністрів України 21 лютого 2017 року.

Про це повідомляє mip.gov.ua

Дмитро Золотухін був секретарем Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики України, безпосередньо займався розробкою Доктрини інформаційної безпеки, яка була схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 28 жовтня 2015 року та в подальшому схвалена на засіданні РНБОУ 29 грудня 2016 року, працював у громадському секторі, розвиваючи напрям медіа-грамотності та роботи з відкритими джерелами інформації, має досвід роботи в органах національної безпеки.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець прокоментував: «Одним із пріоритетів Міністерства є захист інформаційної безпеки нашої держави, тож ми готуємо низку системних рішень на реалізацію Доктрини інформаційної безпеки. Дмитро – людина, яка налагодила комунікацію між Міністерством, представниками громадськості та медіа-юристами при створенні Експертної ради при МІП. Саме це дало можливість створити збалансований документ, ухвалений на засіданні РНБОУ. Тому абсолютно логічно, щоб напрям із реалізації Доктрини координував професіонал, який працював над створенням цього документу».

«Для мене є великою честю продовжувати служити українському народові в новому статусі. Маючи досвід і знання у сфері національної безпеки, я дуже добре розумію, які непрості завдання стоять перед нами та як важливо пам’ятати і контролювати ті «червоні лінії» свободи слова і свободи преси, які не можна перетинати, розбудовуючи національну безпеку України та відповідаючи на важкі виклики сьогодення в інформаційному просторі», – прокоментував призначення заступник Міністра Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, що у березні 2015 року Дмитро Золотухін був призначений радником Міністра інформаційної політики України з питань інформаційної безпеки. Ключовими завданнями ДмитраЗолотухіна на посаді радника були розробка проекту Доктрини інформаційної безпеки України та розвиток напрямку медіа-грамотності в Україні.

Довідка :

Дмитро Золотухін – незалежний експерт з питань інформаційних війн та конкурентної розвідки, засновник проекту Razvedka.in.UA, присвяченого впровадженню технологій competitive intelligence в сферу українського бізнесу.

Народився 8 вересня 1981 року в м. Полтава.

Освіта

В 2003 році отримав диплом спеціаліста з правознавства в Національній академії Служби безпеки України

В 2009 році закінчив Український державний університет міжнародних фінансів і торгівлі, отримав другу вищу освіту та диплом магістра за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Трудова та громадська діяльність

З 2003 працював в органах національної безпеки України.

З 2007 року здійснює вивчення та популяризацію в Україні сфери технологій competitive intelligence, методик інформаційно-аналітичного забезпечення бізнесу, захисту комерційних структур від «чорного піару», негативу та інформаційних агресій.

Перший український спікер міжнародної конференції з конкурентної розвідки, що організовується німецьким Institute for Competitive Intelligence.

З липня по грудень 2014 року – консультував Інформаційно-аналітичний центр РНБО з питань перевірки інформації та використання онлайн-засобів розслідувань, а також налагодження співробітництва з такими дослідницькими командами як Ukraine@War та Bellingcat.