Полтавців запрошують на презентацію роману письменниці Марини Смагіної
27 лютого о 12.00Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара (вул. Олеся Гончара, 25-а) запрошує на творчу зустріч із сучасною українською письменницею Мариною Смагіною та презентацію її роману “Волковиці”.
Молода авторка займається перекладацькою та журналістською діяльністю, пише вірші. Роман “Волковиці”, з яким письменниця стала дипломантом літературного конкурсу “Коронація слова” 2016 року, є дебютнимдля неї.
У «Волковицях» оживає давня карпатська магія з її ірреальними історіями, часовими вирвами, непрощеними прокляттями, які пролежали на денці гірської ріки Дзвінки майже сто літ і раптом вирвалися на волю. Хто воскресив їх і навіщо? Адже, Волковиці – це не звичайне гуцульське село, і воно просто так не відпускає того, хто опинився у ньому. Бо у Волковиці випадково не можна потрапити. Село, якого не знайдеш на жодній мапі. Село,якенародилося завдякичарам.
Наступні презентації та зустріч із письменницею відбудуться в цей же день: о 15.00 у Бібліотеці філії № 4 (вул. Європейська, 141)
о 18.00 у Львівській кав’ярні (вул. Соборності, 32)
Заходи пройдуть в рамках нового бібліотечного проекту “Українські акценти”. Запрошуємо молодь та поціновувачів сучасного українського фентезі долучитися до заходу.
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