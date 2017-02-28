2017 02 28 14:01:40

Полтавців запрошують на поетично-акустичний вечір «СТО ВІДТІНКІВ ВЕСНИ»

3 березня Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара запрошує на 16 годину всіх, хто стомився від зими, на поетично-акустичний вечір «СТО ВІДТІНКІВ ВЕСНИ».

Романтичні пісні, вірші, що надихають, неповторна атмосфера – все це гарантовано запалить посмішки на обличчях гостей вечора.

Свою авторську поезію продекламують Світлана Холодна, Наталія Бондар, Ксенія Криклива; Антон Нестеренко, Артем Железняк, Богдан Шкуринський виконають усім відомі українські пісні та порадують живою музикою, а всі присутні матимуть нагоду відчути всі відтінки весни, поспілкуватися наживо, не приховуючи своїх емоцій, зануритися у світ прекрасного. І просто радіти життю!