2017 02 24 08:40:28

Полтавці вибороли п’ять перших місць на Всеукраїнському фестивалі «Музична школа 2017»

19 лютого 2017 року у Києві відбувся VIII-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого юнацького і молодіжного мистецтва «Музична школа 2017», на якому юні конкурсанти з Полтави вибороли 5 перших місць.

Про це повідомляють на сайті Полтавської міської ради.

Засновником та організатором фестивалю-конкурсу є Асоціація діячів естрадного мистецтва України. Інформаційне забезпечення фестивалю-конкурсу здійснюють Національна радіокомпанія України, Державна ТРК «Всесвітня служба УТР».

Як повідомляють у міській раді, цього року участь в фестивалі-конкурсі взяли юні музиканти із різних областей України.

Полтаву гідно представили вихованці дитячої музичної школи № 3 ім. Б.Гмирі. За результатами творчих змагань полтавські учні вибороли 5 перших місць, 8 – других та 1 – третє.