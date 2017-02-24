Полтавці вибороли п’ять перших місць на Всеукраїнському фестивалі «Музична школа 2017»
19 лютого 2017 року у Києві відбувся VIII-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого юнацького і молодіжного мистецтва «Музична школа 2017», на якому юні конкурсанти з Полтави вибороли 5 перших місць.
Засновником та організатором фестивалю-конкурсу є Асоціація діячів естрадного мистецтва України. Інформаційне забезпечення фестивалю-конкурсу здійснюють Національна радіокомпанія України, Державна ТРК «Всесвітня служба УТР».
Як повідомляють у міській раді, цього року участь в фестивалі-конкурсі взяли юні музиканти із різних областей України.
Полтаву гідно представили вихованці дитячої музичної школи № 3 ім. Б.Гмирі. За результатами творчих змагань полтавські учні вибороли 5 перших місць, 8 – других та 1 – третє.
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