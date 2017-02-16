2017 02 16 18:24:22

Полтавці просять пропорційно розподіляти кошти між ОСББЖБК та комунальними підприємствами міста

Пропорційно розподіляти кошти між ОСББЖБК та комунальними підприємствами міста просять полтавці міську владу.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.

Ініціатор звернення Голова Асоціації “підтримки обєднань співвласників будинків” Олег Тертишник.

У звернені йдеться про забезпечення рівних прав на утримання житла при розподілі коштів міського бюджету.

Автоор вважає за доцільне розглянути запровадження пропорційного розподілу коштів, що виділяє орган місцевого самоврядування на утримання багатоквартирного фонду ЖКГ міста Полтави між ОСББЖБК та будинками де управителем (балансоутримувачем) є комунальні підприємства залежно від кількості площ обслуговування багатоквартирних будинків.