Полтавці просять міську владу знести тимчасових споруд по вулиці Соборності
Знести тимчасові споруди по вул. Соборності просять полтавці міську владу. Відповідну петицію розмісти на сайті міської ради Полтави.
Ініціатор звернення- Богдан Рибка.
“З метою збереження архітектурного вигляду головної вулиці міста створення зручних умов для пішоходів та транспорту і для збереження титулу “Духовної столиці” пропонується прибрати тимчасові споруди по вулиці Соборності починаючи від перетину з вулицею Європейською до “Білої Альтанки” а також на 20 метрів від вулиці Соборності по всіх вулицях які перетинають її (Європейська Котляревського Гоголя Стрітенська Конституції Спаська Воскресенський узвіз Соборний Майдан Мазурівська”, – йдеться в повідомленні.
Однак за тиждень петиція набрала лише 19 підписів з 250 потрібних.
Нагадаємо, на чергові сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за встановлення ще 20 тимчасових споруд у Полтаві.
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