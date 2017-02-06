2017 02 06 18:38:53

Полтавці просять міську владу знести тимчасових споруд по вулиці Соборності

Знести тимчасові споруди по вул. Соборності просять полтавці міську владу. Відповідну петицію розмісти на сайті міської ради Полтави.

Ініціатор звернення- Богдан Рибка.

“З метою збереження архітектурного вигляду головної вулиці міста створення зручних умов для пішоходів та транспорту і для збереження титулу “Духовної столиці” пропонується прибрати тимчасові споруди по вулиці Соборності починаючи від перетину з вулицею Європейською до “Білої Альтанки” а також на 20 метрів від вулиці Соборності по всіх вулицях які перетинають її (Європейська Котляревського Гоголя Стрітенська Конституції Спаська Воскресенський узвіз Соборний Майдан Мазурівська”, – йдеться в повідомленні.

Однак за тиждень петиція набрала лише 19 підписів з 250 потрібних.

Нагадаємо, на чергові сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за встановлення ще 20 тимчасових споруд у Полтаві.