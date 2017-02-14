2017 02 14 23:59:52

Полтавці просять дозволити котам вільно жити на горищах та підвалах

Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави та дозволити їм вільно жити в підвалах горищах та інших місцях постійного перебування і знищувати гризунів. Така петиція з’явилася на сайті міської ради.

Ініціатор звернення Peretiaka Denys

Автор звернення зазначає, що в Україні загалом і в нашому місті зокрема, збільшилася кількість випадків жорстокого поводження з тваринами, в основному з котами, так як вони є найбільш беззахисними.

Аби захистити тварин від подібного жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства.

Також варто приділити увагу й стерилізації тварин.

Автор просить містян відгукнутися на запит, щоб Полтава, на рівні з Києвом (де дана ініціатива набрала необхідну кількість голосів), стала прикладом сучасного, цивілозованого Європейського міста.

Петиція з’явилася сьогодні 14 лютого і не набрала жодного підпису з 250 необхідних.