Полтавці просять дозволити котам вільно жити на горищах та підвалах
Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави та дозволити їм вільно жити в підвалах горищах та інших місцях постійного перебування і знищувати гризунів. Така петиція з’явилася на сайті міської ради.
Ініціатор звернення Peretiaka Denys
Автор звернення зазначає, що в Україні загалом і в нашому місті зокрема, збільшилася кількість випадків жорстокого поводження з тваринами, в основному з котами, так як вони є найбільш беззахисними.
Аби захистити тварин від подібного жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства.
Також варто приділити увагу й стерилізації тварин.
Автор просить містян відгукнутися на запит, щоб Полтава, на рівні з Києвом (де дана ініціатива набрала необхідну кількість голосів), стала прикладом сучасного, цивілозованого Європейського міста.
Петиція з’явилася сьогодні 14 лютого і не набрала жодного підпису з 250 необхідних.
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