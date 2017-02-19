Полтавці пройшли до фіналу відбору “Євробачення-2017”
Полтавська рок-група “O.Torvald” пройшла до фіналу національного відбору “Євробачення-2017” і 25 лютого продовжить змагатися за право представляти Україну на конкурсі.
І судді, і глядачі віддали за полтавчан по 7 балів.
У фінал нацвідбору пройшли також: співаки MELOVIN, TAYANNA, група «Сальто Назад», ILLARIA, ROZHDEN і MELOVIN
Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі 25 лютого.
Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.
О.Torvald (Оторвальд) — український рок-гурт, складається з 5-ти учасників. Був заснований 2005 року в Полтаві. Вже 2006 року музиканти переїхали до Києва. Перший студійний альбом “O.Torvald” вийшов 2008 року. Станом на 2016 рік гурт має 6 платівок.
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