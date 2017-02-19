2017 02 19 11:39:14

Полтавці пройшли до фіналу відбору “Євробачення-2017”

Полтавська рок-група “O.Torvald” пройшла до фіналу національного відбору “Євробачення-2017” і 25 лютого продовжить змагатися за право представляти Україну на конкурсі.

І судді, і глядачі віддали за полтавчан по 7 балів.

У фінал нацвідбору пройшли також: співаки MELOVIN, TAYANNA, група «Сальто Назад», ILLARIA, ROZHDEN і MELOVIN

Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі 25 лютого.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

О.Torvald (Оторвальд) — український рок-гурт, складається з 5-ти учасників. Був заснований 2005 року в Полтаві. Вже 2006 року музиканти переїхали до Києва. Перший студійний альбом “O.Torvald” вийшов 2008 року. Станом на 2016 рік гурт має 6 платівок.