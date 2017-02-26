2017 02 26 08:17:30

Полтавці представлять Україну на “Євробаченні-2017”

Вперше на популярному пісенному конкурсі “Євробачення” Україна представить рок-групу. Полтавцям з групи “O.TORVALD” вдалося перемогти у фіналі національного відбору з композицією “Time”.

Наші земляки спочатку отримали від суддів (Андрій Данилко, Костянтин Меладзе і Джамала) 5 балів та друге місце (першість судді віддали співачці TAYANNA – 6 балів).

Глядачі також віддали O.TORVALD 5 балів, однак TAYANNA отримала лише 4 бали від глядачів.

В результаті голосування і TAYANNA і O.TORVALD отримали по 10 балів.

За правилами конкурсу конкурсант, який отримує найбільший бал від глядачів, той здобуває перемогу. Оскільки глядачі віддали більше голосів полтавчанам, вони і представлять Україну на конкурсі