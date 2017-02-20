Полтавці познайомились з поетичною «Реґіною Ольсен» та емоційною київською музиканткою
Христина Халімонова
18 лютого у ДК ПТМЗ пройшов поетично-акустичний вечір київських митців — поета Зази Пауалішвілі та музикантки Христини Халімонової.
Організатори заходу — незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus». Майже рік його учасники хотіли привезти цих митців до Полтави, але кожного разу обставини ставали на заваді.
Заза Пауалішвілі — не лише поет, але й фотограф. Тож, до початку заходу полтавці ознайомилися з його знімками. Роботи Пауалішвілі різнопланові: портретна фотографія, пейзажі, архітектура. Сам митець розповів, що фотографія — це його спроба втечі від реальності:
— Для мене це окремий світ. Він більше стосується вічності, ніж я, як людина.
Модератор заходу Анна Єгорова та Заза Пауалішвілі
У рамках свого виступу поет читав вірші із дебютної збірки «Реґіна Ольсен». З нею він став лауреатом літературної премії «Смолоскип». За словами Пауалішвілі, в цій збірці він навіть чесніший, ніж зі своїми близькими друзями. «Реґіна Ольсен» містить 12 розділів, останній з яких — порожній. Автор прочитав тексти майже з кожного з них.
Також прозвучали більш ранні ліричні вірші, які поет збирається опублікувати в майбутньому. Не забув Пауалішвілі і про свої нові тексти. Але, говорячи про них, він пожартував, що видасть їх років через десять.
Читаючи вірші, автор завжди розповідав цікаві історії про них або процес їх написання. Так, в одному з текстів він говорить про виправлення слова «Бог» з великої літери на малу. Цей образ пов’язаний з конкретним випадком з життя Зази:
— Колись я працював в архіві з часописом «Киевская старина». Його видавали в кінці 19 сторіччя. І там на кожній сторінці в слові «Бог» велика літера виправлена на малу кульковою ручкою.
Глядачі
Після Пауаліашвілі на сцену вийшла Христина Халімонова. Її виступ можна умовно поділити на два блоки: гітарний і клавішний. З самого початку вона запросила всіх глядачів танцювати:
— Я сама завжди хочу потанцювати. Але мені ще грати і співати треба. Тому зробіть це, будь-ласка за мене.
Халімонова виконувала як власні пісні, так і написані на вірші Пауалішвілі. У перервах вона жартувала та розповідала історії про кожну з них. Також вона анонсувала вихід альбому вже через декілька місяців.
Після кожної пісні авторка отримувала бурхливі оплески. За словами учасниці «Magnum Opus» Катерини Кролевської, Халімонова — одна з найбільш емоційних і відданих публіці виконавців, яких вона бачила.
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