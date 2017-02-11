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Полтавщина, Суспільство



2017 02 11 16:21:42

Воїни АТО подякували полтавським дівчатам за їхній внесок в перемогу

Учора під Попасною військовослужбовці ВСУ отримали маскувальне спорядження від полтавських волонтерів

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