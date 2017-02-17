2017 02 17 15:32:20

Полтавці на Київщині знайомилися зі школою майбутнього, а вдома гостям презентують успішний досвід об’єднаних громад

Про Путрівську школу майбутнього, що у Васильківському районі Київської області, говорили і писали багато. І до делегацій у Путрівці також звикли. Щоправда, не до таких численних, як гості з Полтавщини.

Минулого тижня сюди завітав чималий десант із освітян, голів ОТГ, начальників відділів освіти, представників Офісу реформ та органів місцевого самоврядування. Ініціатором поїздки стала Полтавська ОДА та Департамент освіти.

— Ми розробляємо власну модель опорної школи, яку реалізуватимемо у Полтавській області, — прокоментував напередодні поїздки голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Проте й досвіду колег не цураємося, вивчаємо, переймаємо краще, компонуємо, щоб створити таку школу, яка даватиме сучасні знання, конкурентні на освітньому ринку, школу, в яку діти йтимуть із задоволенням. І тут важливі не лише стіни, термомодернізаці я, зовнішнє і внутрішнє оформлення, а саме сучасні технології навчання і високий рівень знань педагогів.

У Путрівці якраз і роблять акцент на технології. Тут зізнаються, що яскраве оформлення фасаду, мурали та оздоблення приміщення школи — важлива частина, проте не головна. Вони радше для привернення уваги, і вітчизняної преси зокрема. Наголос тут роблять саме на технології. Тим паче, що термомодернізаці ї у Путрівці не робили, адже будівля нова, збудована із застосуванням енергозберігаючи х технологій і здана в експлуатацію у 2013 році. До цього сільські діти навчалися у приміщенні старої школи, ще 1905 року будівництва, або ж у сусідньому Василькові, із яким межує Путрівка.

Нині звичайна сільська школа у Путрівці Васильківського району практикує методи навчання, які є не в кожній столичній школі. Фізику, хімію і біологію вивчають за допомогою віртуальних STEM-лабораторій . У молодшій школі звичні дошки сусідять із інтерактивними, за допомогою котрих за програмою «Розумники» вивчають українську мову і математику, перевіряють власні знання. Місцеві вчителі використовують у роботі так звані кейс-уроки, ведуть електронні журнали і щоденники.

— Були різні бачення щодо того, як саме запроваджувати сучасні технології в навчання, — розповідає голова Васильківської РДА Владислав Одинець. — Думку про те, щоб придбати планшети чи ноутбуки для кожного учня, відкинули. Дорого і не практично. До того ж у діти й так забагато часу витрачають на сучасні гаджети. Ми познайомилися із компанією «Розумники» — і пішли іншим шляхом. Вони надали програмне забезпечення (поки що розроблене для 1-3 класів), ми придбали інтерактивні дошки — за 65 тисяч гривень кожна. Дітям надзвичайно цікаво і для бюджету дешевше.

Загалом сучасне технічне оснащення всієї школи — закупівля мультимедійних комплексів для вчителів (з робочим ноутбуком, проектором, дошками) STEM-лабораторія ми, програмним комплексом — обійшлося бюджету у 6-7 мільйонів гривень. Причому закупівлі відбувалися на умовах співфінансування — кошти на освіту власних дітей і сучасні технології виділяла і Путрівська сільська рада. За словами керівника району, цього року на Васильківщині планують зробити ще 4 такі школи. Фінансуватимуть роботи за рахунок щонайменше трьох бюджетів — обласного, районного та сільських.

— У нас теж є не гірше оформлені школи, — прокоментувала директор Департаменту освіти Полтавської ОДА Олена Харченко. — Тому нам цікаві саме технології. Бо інколи доводиться місцевій владі, що закуповувати потрібно не колби і штативи, а отакі от STEM-лабораторії , робити сучасні класи. Реактиви і пробірки — це вже вчорашній день, досліди у сучасній школі переходять у віртуальну площину.

До речі, у Путрівці говорили не лише про сучасну освіту, а й про реформу децентралізації. Представників місцевої влади приємно вразив той факт, що на Полтавщині функціонують вже 18 ОТГ і процес об’єднання триває. У Київській області з цим виникли проблеми, тож місцева влада охоче прийняла запрошення відвідати Полтавщину. Тим паче, що голови ОТГ обіцяли поділитися власним досвідом і презентувати вже реалізовані у своїх громадах проекти.