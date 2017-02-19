2017 02 19 16:32:05

Полтавці долучилися до флешмобу 22PushupChallenge (ФОТО)

Близько двох сотень полтавців, серед яких були і чоловіки, і жінки, і діти, віджалися 22 рази на площі перед будівлею Полтавської ОДА, долучившись таким чином до флешмобу # 22pushupChallenge.

Учасники флешмобу також зібрали гроші на лікування 22-річного земляка, Ігоря Бахмута, який в бою під Авдіївкою був важко поранений і зараз проходить реабілітацію в столиці.

Після віджимання присутні вшанували пам’ять загиблих героїв АТО хвилиною мовчання.

Полтавці вирішили передати естафету двом містам – Тернополю та місту-побратиму Іррондеквойт (штат Нью-Йорк, США).